Bitburger halten in der Krise zusammen : Geschäftsleute packen es gemeinsam an

Mit Strandkorb-Feeling gegen die Corona-Pandemie: Unser Bild zeigt ein Teil der Geschäftsleute aus der Petersstraße in den ersten Strandkörben nach einer Besprechung. Foto: TV/Markus Angel

Bitburg (de) Die Idee steht, letzte Vorbereitungen laufen, bald geht es los: Geschäftsleute in der Bitburger Petersstraße halten während der Corona-Pandemie zusammen und setzen ein Zeichen. Sie spenden von einzelnen ihrer Produkte einen festgelegten Betrag an das Bitburger Haus der Jugend und sorgen mit Strandkörben in der Straße für Urlaubsgefühle zu Hause.