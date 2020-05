Wirtschaft und Kultur : Bitburger Geschäftsleute machen sich für Künstler stark

Bitburg Der Gewerbeverein hat eine Aufkleber-Aktion gestartet, die Musikern zugute kommt. Die können dann kleine Konzerte in der Innenstadt geben. Auftakt ist am Samstag.

(ma) Der Bitburger Gewerbeverein möchte etwas für Künstler in der Coronakrise tun. So ist die Idee entstanden, Aufkleber mit der Aufschrift „#Bitburg sind wir“ für drei Euro das Stück zu verkaufen, die Kunstschaffenden zugute kommen sollen. „Wir sind mit 1000 Aufklebern gestartet. Jeder kann sie kaufen“, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins, Lars Messerich. Die Künstler können dann in der Innenstadt kleine Konzerte geben und somit für Flair und eine angenehme Stimmung sorgen. „Und auch für ein Stück Normalität“, findet Messerich. Damit würde gleich mehreren geholfen, den Künstlern, den Händlern und der Gastronomie.