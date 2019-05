Gesundheit : Bitburger Gesundheitsforum

Bitburg (red) Das Thema Schlaganfall steht im Fokus des nächsten Bitburger Gesundheitsforums am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr, in der Aula des Schulzentrums St. Matthias in Bitburg. Drei Referenten beleuchten das Krankheitsbild Schlaganfall aus Sicht ihres Fachbereiches.

Chefarzt Rainer Zotz wird über Risikofaktoren, Symptome und Diagnostik bei Schlaganfall berichten sowie über die Stroke Unit und die Kooperation mit den Neurologen. Belegarzt Veit Engst informiert über neurochirurgische Therapieverfahren und Stephan Duplang, Logopäde im Ärztehaus in Bitburg, geht auf die Behandlung von Schluck- und Sprachstörungen ein.