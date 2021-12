Corona : Vom neuen Landrat organisiert: 1280 Menschen am Wochenende im Bitburger Impfzentrum geboostert

Bitburg Hochbetrieb herrschte am Samstag und Sonntag im Impfzentrum Bitburg. An beiden Tagen wurden jeweils 640 Menschen mit der dritten, der Booster-Impfung, versorgt.

Es war eine der ersten Maßnahmen, die der seit Monatsbeginn im Amt des Landrates tätige Andreas Kruppert organisiert hatte. „Ich danke den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des DRK, die sich hier am Wochenende in ihrer Freizeit für die Gesundheit der Menschen im Landkreis engagieren“, so Kruppert, der sich am Samstag die Abläufe vor Ort ansah.