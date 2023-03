Energiewende vor Ort Mehr Solarenergie aus dem Bitburger Land – trotz leichter Behinderungen durch die alten Römer

An der A 60 planen fünf Eifeldörfer seit 2018 einen gemeinsamen Solarpark: Badem, Gransdorf, Gindorf, Orsfeld und Wilsecker. Die Arbeiten in Orsfeld und Gransdorf sind nach Aussage der Betreiberfirma Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG (TEP) so gut wie abgeschlossen. Derzeit sind Badem und Wilsecker an der Reihe. In zwei bis drei Monaten kommt Gindorf dran, kündigt Alina Schatke von der TEP an. Die Baugenehmigung liegt vor, jetzt hängt es daran, wann die Materialien geliefert werden können.