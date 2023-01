Statistik der VG : Welche Dörfer im Bitburger Land am schnellsten wachsen

Auch Neubaugebiete tragen zum Wachstum der Bevölkerung bei. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bitburg Insgesamt nimmt die Einwohnerzahl in der VG Bitburger Land seit Jahren zu. In einem Ort ist sie im vergangenen Jahr um 20 Prozent gestiegen – was einen bestimmten Grund hat.

Die Verbandsgemeinde Bitburger Land ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Tun wir kurz so, als seien die Verbandsgemeinden Kyllburg und Bitburg Land schon immer eine gewesen (denn sonst lässt sich das schwierig gegenüberstellen, versteht sich). Seit 1984 ist die Verbandsgemeinde um mehr als 1000 Einwohner gewachsen. Waren es damals noch 25.162 Bürger (Kyllburg und Bitburg Land addiert) sind es heute 26.394. Seit der Fusion im Jahr 2014 steigt die Einwohnerzahl kontinuierlich. Wie die VG jetzt mitgeteilt hat, sind aktuell 551 Personen mehr im Bitburger Land wohnhaft als noch 2021. Zum Vergleich: 2021 betrug die Steigerung 253 und 2020 113 Personen.

Das liegt an etwas, das man im Behördendeutsch einen „positiven Wanderungssaldo“ nennt. Heißt einfach gesagt: Es sind mehr Menschen in die VG gezogen, als weggezogen sind. Dabei ist das Plus insbesondere auf einen Zuzug aus dem Ausland zurückzuführen und hier natürlich verstärkt aus der Ukraine. Blickt man etwas genauer auf die Zahlen der Ausländer im Bitburger Land, tauchen die Ukrainer dort jedoch (noch) nicht auf. Die größte Gruppe der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger stellen weiterhin die Rumänen mit 644 (558 im Vorjahr), gefolgt von den Luxemburgern mit 548 (496) und Polen mit 487 (470) Personen. Insgesamt sind 12,2 Prozent der Einwohner der Verbandsgemeinde Ausländer.

Doch nicht nur von weit her ziehen Menschen auf die Dörfer im Bitburger Land. Aus der Stadt Bitburg fanden 2022 332 Menschen einen neuen Wohnsitz in der VG, 325 entschieden sich für den entgegengesetzen Weg gen Bitburg. Eine negative Veränderung ergibt sich daraus, dass 2022 mehr Menschen gestorben sind (288), als geboren wurden (236).

Blick in die Dörfer: Welche Gemeinde wächst am stärksten?

Am größten ist die Zunahme der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Badem mit 54 Personen, Oberweis verzeichnet ein Plus von 41 und Wolsfeld von 39 Personen. Prozentual hat die Gemeinde Scharfbillig mit fast 20 Prozent Steigerung (18 Personen) zum Vorjahr am meisten zugelegt, gefolgt von Zendscheid mit 12 Prozent (15 Personen). Logisch, dass in kleinen Dörfern Entwicklungen direkt eine große prozentuale Steigerung ausmachen.

Die Verbandsgemeinde veröffentlicht darüber hinaus noch weitere interessante Zahlen zur Bevölkerung. Zum Beispiel in Bezug auf die Situation der Ehe. 46 Prozent der Bevölkerung sind verheiratet, 39 Prozent ledig (22 Prozent Männer, 17 Prozent Frauen). Jeweils sechs Prozent sind verwitwet beziehungsweise geschieden.

Schauen wir in die Schulen: Im Jahre 2023 sind nach dem Stand der Statistik 265 (256) Kinder einzuschulen, wobei diese Anzahl nach heutigem Stand im Jahre 2024 auf 297 ansteigen wird, bevor dann nochmals eine Reduzierung der Schülerzahlen erfolgt.