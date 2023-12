Mit Klimaschutz-Fördermitteln 42 Gemeinden wollen Laternen auf LED umrüsten

(ct) 42 auf einen Streich: Jede Menge Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land wollen in die LED-Umrüstung ihrer Straßenbeleuchtung investieren. Möglich wird das durch das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz Kipki, mit dem das Land Klimaschutzprojekte in den Kommunen fördert.