Freizeit : Bitburger Landfrauen waren auf Tour

Die letzte Tagesfahrt der Bitburger Landfrauen führte an den Rhein nach Rüdesheim. Als erstes wurde die Benediktinerabtei St. Hildegard in Eibingen besucht. Am Nachmittag fand in Rüdesheim eine Stadtführung statt. Eine anschließende Fahrt mit der Kabinenseilbahn zum Niederwalddenkmal gehörte zu den Höhepunkten des Aufenthaltes in Rüdesheim. Die Seilbahn fährt über die Weinberge hinweg auf die Rheinhöhe. Das Denkmal ist fast 40 m hoch; auf einem hohen Sockel trohnt weithin sichtbar über den Rhein die Germania. Foto: tv/Theresia Müller