BITBURG. Die Menschen im Bitburger Land genießen den Frühsommer im Frühling und kamen am Sonntag zum Maimarkt in die Kreisstadt. Weil dort der Gewerbeverein einen verkaufsoffenen Sonntag organisiert hatte und die Geschäfte ihre Frühjahrsmode anboten, Restaurants und Eiscafés ihre Gäste gerne bedienten, herrschte reger Betrieb in der Innenstadt. Foto: Höser Rudolf