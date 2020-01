Stadtteilentwicklung : Viel Geld für eine gute Dorfgemeinschaft

In Masholder wird die Renovierung des Gemeindehauses fertiggestellt. Foto: Marius Kretschmer

Bitburg Die Bitburger Ortsvorsteher haben einiges in ihren Stadtteilen vor. Das sind jeweils ihre drei größten Projekte für 2020.

In den sechs Bitburger Ortsbezirken soll sich im Lauf des Jahres viel ändern. Auf der Agenda stehen für 2020 vor allem Projekte, welche die Dorfgemeinschaft fördern sollen, doch auch andere Themen stehen auf den Listen der Ortsvorsteher.

In Mötsch stand die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses bereits im vergangenen Jahr an und soll diesen Herbst noch fertiggestellt werden, erzählt Ortsvorsteher Heiko Jakobs. Ebenso werde der Dorfplatz gänzlich neugestaltet und aufgehübscht. „Ansonsten planen wir nur kleinere Projekte, wie zum Beispiel dekorative Elemente an anderen Stellen im Dorf anzubringen“, sagt er.