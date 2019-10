Justiz : Bitburger Schiedsmann gibt sein Amt ab

Bitburg Bernd Quirin hat sich als Friedensrichter bei Streitereien eingeschaltet. Ob Grundstücksangelegenheiten oder Beleidigungen – häufig konnte er eine Einigung erzielen. Jetzt hört er zum 31. Dezember auf.

Bernd Quirin ist seit acht Jahren Schiedsmann in Bitburg und hat dabei vieles erlebt. Ihm hat das Ehrenamt in den vergangenen Jahren viel Freude bereitet. In diesem Jahr hat Quirin bereits sechs Fälle bearbeitet und diese alle mit Erfolg abgeschlossen. Seine Verhandlungen führt er immer im Rathaus. „Das verleiht der Angelegenheit einen offiziellen Charakter“, schildert er. Ein schwieriger Fall könne sich dabei bis zu vier Stunden hinziehen.