JUSTIZ : Bitburger Schleuserprozess – Fachbeamter lobt Qualität der gefälschten Visa-Dokumente

Bitburg/Trier Im Bitburger Schleuserprozess hatte ein Dokumentenexperte der Bundespolizei als Zeuge das Wort.

Ein weiterer Sitzungstag im endlos scheinenden Bitburger Schleuserprozess ist absolviert. Im Juli hatte das Verfahren vor dem Landgericht Trier begonnen. Ein Ende ist zurzeit noch nicht absehbar. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 33 bis 55 Jahren. Sie stehen unter Verdacht, zwei Jahre lang im großen Stil von Bitburg aus Personen aus Syrien nach Deutschland und in andere europäische Länder eingeschleust zu haben. Hauptangeklagte vor der Ersten Großen Strafkammer sind der Libanese G. und sein Sohn M. Der Syrer M. war eher Mitläufer und Helfer. Auch Familienangehörige von G. sowie weitere Helfer in Nahost stehen unter Verdacht der Mitwirkung. Gegen sie wird gesondert ermittelt. Ebenso gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut. Er gilt als wichtigster Helfer, denn er soll die original deutschen Visa-Etiketten zur Passfälschung besorgt haben.

Am 11. September 2019 fragte dort bei dem Zeugen eine Airline an, ob sie eine Familie aus Damaskus weiter nach Deutschland befördern könne. Grund der Anfrage: Die Papiere der Reisenden schienen bedenklich. Und die Bedenken waren berechtigt. Der Zeuge: „Die Dokumente waren von hervorragender Qualität, da man zur Fälschung Originalmaterial verwendet hatte.“ Ob man so eine Fälschung dennoch erkennen könne, will Staatsanwalt Stefan Buch wissen. Antwort: „Wir können das erkennen, aber nur, weil wir uns speziell damit befassen.