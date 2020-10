Justiz : Schleuserprozess schleppt sich weiter dahin

Bitburg/Trier Sonderermittler der Bundespolizei hatten am jüngsten Tag vor dem Landgericht Trier im Bitburger Schleuserprozess das Wort.

Wie wurden von 2017 bis 2019 zahlreiche Syrer illegal über den Libanon nach Deutschland, Niederlande und Dänemark geschleust? Wir hoch waren die Einnahmen der Schleuser? Welche unrühmliche Rolle spielte dabei ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut, der Zugang zu den amtlichen Visa-Etiketten hatte – hergestellt in der Bundesdruckerei Berlin? Und wo blieben die von den Tätern kassierten Schleusergebühren? Fünfstellige Summen, die in Beirut oder Syrien anzuzahlen waren. Die Restbeträge bis 20 000 Euro waren fällig, wenn die betreffende(n) Person(en) sicher auf europäischem EU-Boden gelandet waren – in bar auszuzahlen in einem Ort bei Trier.

Vor dem Landgericht Trier läuft seit Juli der Prozess gegen drei Männer im Alter von 33 bis 55 Jahren, die unter Verdacht stehen, dieses Geschäft zwei Jahre lang im großen Stil von Bitburg aus betrieben zu haben. Hauptangeklagte und in Untersuchungshaft sind der Libanese G. und sein Sohn M. Als Mitläufer und Helfer gilt der Syrer M. Auch Familienangehörige von G. sowie weitere Helfer in Nahost aber auch dem Familienkreis stehen unter Verdacht der Mitwirkung. Gegen sie wird gesondert ermittelt.

INFO Erschwerte Bedingungen Die Corona-Krise hinterlässt auch am Landgericht Trier ihre Spuren – nicht nur wegen der längst überall üblichen Masken-, Händedesinfizierungs- und Registrierpflicht. Wegen des bald anstehenden Traben-Trarbacher Darknet-Bunkerprozesses wurde der größte Sitzungssaal des Landgerichts (Saal 70) total umgestaltet. Dort tagt in der Regel auch die Erste Große Strafkammer. Vor dem Richterpult erstrecken sich nun mehrere fest installierte Sitzreihen für Angeklagte und Verteidiger. Jeder Platz ist durch Plexiglasscheiben vom Nachbarn und vom Vordermann isoliert. Die Plätze im Zuschauerraum sind stark reduziert. Die Stühle für Medienvertreter haben seitlich Klappschreibpulte, aber die direkte Sicht von dort hinten ist stark durch Plexiglas beschränkt. Deshalb sollen Videokameras und Großleinwände helfen, die das Geschehen vorne übertragen. Allerdings leidet die Tonübertragung an Verständlichkeit. Fazit: Die normale Verfolgung eines Strafprozesses in gewohnter Form ist nicht mehr möglich.

Mühsam arbeitet sich die Erste Große Strafkammer seit nun neun Verhandlungstagen durch die komplexe Materie. Der rote Aktenberg hinter der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz ist beeindruckend, und schwer schätzbar ist die Zahl der bisher gehörten Zeugen. Mehrere Dutzend davon waren Ex-Kunden des weitgehend geständigen Angeklagten G. und seiner „Mitarbeiter“.

Aber bei ihren Zeugenanhörungen hatten sie vor Gericht oft „Gedächtnisverluste“. Die früheren, in Vernehmungsprotokollen der Polizei dokumentierten Aussagen, konnten sie nicht mehr bestätigen. Und am vorangegangenen Sitzungstag hatte ein Zeuge bekundet, er und seine Familie seien am Telefon massiv bedroht worden für den Fall, dass er in Trier aussage (wir berichteten).

Weniger dramatisch, dafür aber sachlich und nüchtern, geht es am jüngsten Verhandlungstag zu, als zwei Sonderermittler der Bundespolizei gehört werden. Die beiden Beamten aus Potsdam hatten im September 2018 die Ermittlungen ins Laufen gebracht, nachdem zwei Frauen aus Beirut (Mutter und Tochter) nach der Landung in Frankfurt mit unklaren Visa in ihren Pässen aufgefallen waren.

Ja, diese deutschen Visa-Etiketten in den Pässen? Fragen und Antworten zwischen der Vorsitzenden Richterin und dem Zeugen.

Der sagt, dass die Spur schnell nach Beirut zur deutschen Botschaft geführt und einen entsprechenden Auslandseinsatz von Sonderermittlern ausgelöst habe. Es soll sich bei den verwendeten Etiketten um Fehldrucke gehandelt haben, die der verdächtigte Botschaftsmitarbeiter missbraucht habe.

Die Frage der Vorsitzenden, wieso man die Fehldrucke nicht sicher habe vernichten können, kann der Fahnder nicht beantworten. Der Beamte: „Für den Fall gibt es Vorschriften. Aber ich gehe davon aus, dass man in der deutschen Botschaft damit fehlerhaft umgegangen war.“

Sein Kollege von der Bundespolizei hatte die Handydaten der Angeklagten und deren Kontenbewegungen observiert und ausgewertet. Besonders auf Konten des Angeklagten G. sollen da beeindruckende Geldbewegungen stattgefunden haben.