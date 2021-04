Reise auf die Inseln : Austauschdienst bietet Englandreise für Schüler

Bitburg (red) Nach dem beginnenden Abklingen der Pandemie in England aufgrund des dortigen Impffortschritts möchte der Internationale Austauschdienst in den Sommerferien wieder eine Kinder- und Jugendreise auf die Insel veranstalten.

Dafür werden nun 20 Plätze an rheinland-pfälzische Schüler vergeben. Bewerben können sich auch Jungen und Mädchen aus Bitburg. Das Mindestalter ist elf Jahre, das Höchstalter 18 Jahre. Grundkenntnisse in der englischen Sprache müssen vorhanden sein.

Täglich wird in einem College Sprachunterricht stattfinden, denn die Jungen und Mädchen sollen in den zwei Wochen auch in diesem Bereich Fortschritte machen. Die Nachmittage werden ausgefüllt mit Sport, Strandfreizeiten und Ausflügen. An den Wochenenden gibt es Exkursionen und natürlich auch einen London-Besuch.