Bildung : Bitburger Schulen laden zum Info-Tag

Bitburg (red) Die Otto-Hahn-Realschule plus und das St.-Willibrord-Gymnasium laden für Mittwoch, 15. Januar, zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung für Eltern, deren Kinder gerade die vierte Klasse besuchen, in die Mensa des Willibrord-Gymnasiums ein.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Vorgestellt werden das Konzept der gemeinsamen Orientierungsstufe der beiden Schulen sowie Besonderheiten wie beispielsweise die Sportklasse, das bilinguale Angebot und das Ganztagskonzept. Weiter geht es am Samstag, 18. Januar, mit einem Tag der offenen Tür, an dem Eltern und ihre Kinder von 10 bis 12 Uhr in der Otto-Hahn-Realschule plus die Möglichkeit haben, sich umzusehen und beraten zu lassen oder an Führungen teilzunehmen und Lehrer sowie die Schulgemeinschaft kennenzulernen.