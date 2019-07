Stadt Bitburg lädt zum zweiten Sportgespräch ein : Bitburger Sportler klagen über „katastrophale Lage“

Bitburg Zu wenige Turnhallen und ein sanierungsbedürftiger Kunstrasen: Vor dem „zweiten Sportgespräch“ schlagen die Bitburger Vereine erneut Alarm. Werden die Experten ihnen geben, was sie wollen?

Es ist eng in Bitburgs Turnhallen. Das beklagen zumindest die Vereine. Dutzende Mannschaften teilen sich wenige Sportstätten mit Schulkindern. Allein der Turnverein Bitburg zählt 1600 Mitglieder, die Trainingsstätten brauchen. Der Vorsitzende Thomas Elgass sagt: „Die Situation ist katastrophal“.Und er ist nicht der einzige. Auch die Bitburger Fußballer sind unzufrieden mit den Sportstätten. Vor allem der in die Jahre gekommene Kunstrasenplatz macht ihnen Sorgen.

Dass es Probleme gibt, hat die Stadtverwaltung erkannt. Und deshalb im Frühjahr 2018 beim Trierer Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) eine Studie in Auftrag gegeben. Für 15 000 Euro versuchen Fachleute seitdem herauszufinden, wer wann wo und wie oft trainiert.

Herauskommen soll am Ende ein Papier, das dem Stadtrat folgende Frage beantwortet: Müssen Hallen und Plätze gebaut, saniert oder aufgegeben werden? Nur auf Basis eines solchen Konzeptes kann die Stadt Fördergeld beim Land beantragen. Und darum geht es bei dieser Chose letztlich auch für die finanziell schwache Kommune.

In den vergangenen Monaten haben die Experten des ISE Politiker, Bürger und Sportvereine befragt. Bei einem ersten „Sportgespräch“ im Dezember kamen Bitburger Vereinsmitglieder zu Wort (der TV berichtete). Nun hat die Stadt für Donnerstag zu einem zweiten Gespräch eingeladen. Dort sollen die Ergebnisse einer Bürgerbefragung vorgestellt werden. Eigentlich sollte der Termin im Januar sein. Doch dem Institut fehlten noch Daten.

Auch Walter Neuerburg vom FC Bitburg hat Wünsche an die Stadt. Was ihn besonders ärgert, ist der Zustand des Kunstrasenplatzes im Stadion. Rund 2000 Stunden pro Jahr wird hier trainiert, vor allem im Winter. Und die Stollenschuhe sind nicht spurlos am Spielfeld vorübergegangen. Die Halme sind zertrampelt, der Gummiteppich abgeschliffen.