Zum Ende des Jahres Spross der Brauereidynastie tritt ab – Führungswechsel im Hause Bitburger

Der Unternehmensname „Bitburger“ steht schon lange nicht mehr „nur“ für Bier. Auch in andere Sparten hat das Eifeler Unternehmen mittlerweile investiert. Beispiel, die älteste und bekannteste Beteiligung: die Mehrheit am Gerolsteiner Brunnen. Aber auch unter anderem am Kinderkleider- und Spielwarenhersteller Sterntaler, dem Medizintechnikhersteller Dürr Dental und dem Werkzeughersteller Wera Werkzeuge ist die Holding beteiligt. Vorangetrieben hat das vor allem ein Mann: Matthäus Niewodniczanski. Bis jetzt.