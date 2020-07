Umwelt : Geprüft, für gut befunden: Nachhaltige Waldwirtschaft

Info

PEFC steht für Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, also ein Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen. Es ist ein unabhängiges Zertifizierungssystem, das sicherstellt, dass Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden. Zwei Drittel der deutschen Wälder haben ein PEFC-Siegel.