Stadtentwicklung : Supermärkte dürfen umziehen, aber sonst auch nix

Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Das Ziel: eine stringente Einzelhandelspolitik für Bitburgs Saarstraße. Der Grund: Dort sollen sich nicht mehr und mehr so genannte innenstadtrelevante Sortimente ansiedeln – also Läden, die ebenso gut in der Fußgängerzone sein könnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dagmar Dettmer

Deshalb hat der der Bitburger Stadtrat einstimmig beschlossen, einen „Masterplan Saarstraße“ auf den Weg zu bringen.

Darin soll durch verschiedene Steuerungselemente wie etwa Bebauungspläne dem befürchteten Wildwuchs Einhalt geboten werden. So ist es beispielsweise möglich, festzulegen, welche Art von Geschäften sich in einem bestimmten Bereich ansiedeln dürfen und welche nicht. Doch so weit ist es noch nicht. Das wird noch viel Detailarbeit erfordern, die der am Sonntag neu gewählte Stadtrat übernehmen darf.

Was aber bereits am Donnerstagabend, in der letzten Sitzung vor der Wahl beschlossen wurde, ist: Aldi und Rewe dürfen gerne auf das sogenannte Conrady-Gelände an der Ecke Saarstraße/Industriestraße gegenüber vom Burger King ziehen – aber Drogerie, Apotheke, Schuh- und Tierfachmarkt sind dort nicht erwünscht. Diese Märkte, die heute schon im Bereich Saarstraße siedeln, würden gerne ihre Filialen an dem neuen, schöneren Standort eröffnen. Deshalb haben die Investoren von der Beda Invest KG & Co GmbH, die das Gelände entwickeln, das so vorgesehen. Aber dem hat der Stadtrat einen Riegel vorgeschoben.

Der Grund: Die Mehrheit im Rat befürchtet, dass der Umzug dieser vier zusätzlichen Handelsbetriebe auf das Gelände, auf dem Aldi und Rewe sich niederlassen wollen, zu einer zu starken Konzentration von Einzelhandelsbetrieben an diesem Standort führen würde. Zumal gleich gegenüber, auf dem Gangolfgrundstück, auch Lidl eine Neueröffnung plant – und dies ebenfalls gerne zusammen mit einer Drogerie. Letztere ist nach dem aktuellen Stadtratsbeschluss dort nun aber auch nicht erwünscht. Nur die drei Supermärkte dürfen sich verändern. Mehr nicht.

Stephan Garçon (SPD) sagte: „Da unten entsteht ein neues Einkaufszentrum. Das schwächt den Einzelhandel in der Innenstadt.“ Auch Jürgen Weiler (CDU) plädierte dafür, bei dem Neubau-Vorhaben in der Saarstraße, alle innenstadtrelevanten Sortimente auszuschließen. Und dazu gehören eben auch Schuhgeschäfte und Apotheken. Das war auch die Meinung von Winfried Pütz (Liste Streit): „Es ist richtig, wenn wir da nur die Lebensmittel erlauben und alles andere weglassen.“ Gleichlautend auch Marie-Luise Niewodniczanska (FDP): „Mir gefällt diese Entwicklung nicht. Die Saarstraße wird mehr und mehr zum Einkaufszentrum.“ Agnes Hackenberger (FBL) argumentierte, dass der Kofferraum-Einkauf etwas anderes sei, als der Erlebnis-Einkauf in der Fußgängerzone und jeder einzelne selbst seinen Beitrag zur Stärkung der Innenstadt leisten kann, in dem er dort einkauft. Doch am Ende war sich der Rat darin einig, nur den Umzug von Rewe, Aldi und Lidl zu gestatten – der Rest ist abgeblasen.

Zuvor gab es bereits eine ähnliche Debatte im Bauausschuss. Dort wurde die Befürchtung geäußert, dass sich, würde man den Umzug von Apotheke, Schuhmarkt & Co erlauben, in deren alten Läden ja weitere Einzelhandelsbetriebe ansiedeln könnten, weil diese ja dort eine entsprechende Baugenehmigung hätten. Befürchtetes Ergebnis: Apotheke, Drogerie, Schuh- und Tierfachmarkt ziehen in neue Filialen auf dem Conrady-Gelände und in die alten Läden ziehen weitere Einzelhandelsbetriebe und das wäre der Tod der Innenstadt. Wäre es das wirklich?