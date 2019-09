Kommunaler Klimaschutz : Bitburg will was zum Schutz des Klimas tun

BITBURG (uhe) Einstimmig hat der Bitburger Stadtrat beschlossen, ein umfassendes kommunales Klimaschutzkonzept in Auftrag zu geben. Der Rat folgte damit zwei Anträgen der Grünen und der SPD-Fraktion, in denen angesichts des Klimawandels gefordert wurde, bei zukünftigen Maßnahmen wie beispielsweise im Bereich des Bauens, der Wirtschaft oder des Verkehrs immer auch Klimaverträglichkeit und Nachhaltigkeit in die Entscheidungen mit einfließen zu lasen.

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel