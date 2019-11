Bitburg Anders, als die Liste Streit es gefordert hat, stellt sich der Bitburger Stadtrat nicht gegen die Wiedereröffnung der AfA. Aber angesichts der Herausforderung, dass auf dem Flugplatz ab Juli bis zu 600 Menschen untergebracht werden sollen, stellen sich eine Menge Fragen.

Ab Juli 2020 sollen auf dem Flugplatz in den Gebäuden 111 und 112 dauerhaft bis zu 600 Menschen untergebracht werden. Es sind Menschen, deren Asylanträge größtenteils voraussichtlich nicht genehmigt werden und die nach einem neuen Bundesgesetz bis zu ihrer freiwilligen Rückkehr oder Abschiebung eine Wohnungspflicht in einer staatlich geführten Sammelstelle haben (der TV berichtete) – und zwar für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten. Derzeit wird die Ausschreibung für die Trägerschaft der Einrichtung übernommen, die komplett vom Land finanziert wird.

Das wirft auch für die Mitglieder des Stadtrates etliche Fragen auf, die die von der Verwaltung eingeladenen Fachleute in der Sitzung am Donnerstagabend beantwortet haben. Die wichtigsten im Überblick:

Thomas Linnertz , Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier: „Das liegt zum einen daran, weil wir hier mit der AfA-Außenstelle in der Zeit der großen Flüchtlingswelle, der Einsatzbereitschaft der Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiter und der großen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gute Erfahrungen gemacht haben. Zum anderen gibt es hier vor Ort einfach die passende Liegenschaft und der Mietvertrag für die Gebäude läuft noch.“

Rudolf Berg, Präsident Polizeipräsidium Trier: „Das ist das erste Mal, das ich Gelegenheit habe, etwas zu sagen, bevor die Einrichtung eröffnet. Anders als im Sommer 2015 planen wir nun mit Vorlauf und bereiten und auf die Situation vor. Es wird einer verstärkte Polizeipräsenz geben. Offen ist noch, ob die Bitburger Inspektion personell aufgestockt wird oder durch Streifen anderer Einheiten verstärkt wird. Entsprechende Gespräche laufen. Wir setzen alles daran, so aufgestellt zu sein, dass die Polizei vor Ort reagieren kann. In Hermeskeil liegt die Kriminalitätsrate nach wie vor unter der durchschnittlichen Raten im gesamten Präsidiumsbezirk. Auch in der AfA Bitburg wird es sogenannte Kontaktbeamte in Uniform geben und damit eine sichtbare Präsenz in der Unterkunft. Aber passieren kann immer was. Mit oder ohne AfA.“