Natur : Mötsch blüht auf und macht beim Wettbewerb mit

Bitburg (red) Die tun was, die Mötscher. Zum Schutz von Bienen und dem Erhalt der Artenvielfalt werden in dem Stadtteil wieder landwirtschaftliche Flächen zum Blühen gebracht. 2019 hat der Mötscher Imker Michael Schöler das Projekt in Zusammenarbeit mit Landwirten und der Kita ins Leben gerufen.

