Soziales : Bitburger Tafel bietet Sonderausgabe

Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bitburg (red) Die Lebensmittelausgabe der Tafel Bitburg bleibt wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres geschlossen. Wie bereits in der Karwoche wird aber am Mittwoch, 6. Mai, wieder eine Not-Ausgabe für Lebensmittel an Bedürftige stattfinden und an ältere/kranke Tafelkunden ausgeliefert.



Eine telefonische Anmeldung zur Vergabe einer Uhrzeit ist unbedingt erforderlich.