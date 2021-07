Bitburg : Veterinäramt zieht um, Mitarbeiter bedingt erreichbar

Bitburg (red) Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle zieht am Montag, 12. Juli, in den neuen Standort, in der Rittersdorfer Straße 21a in Bitburg, um. Das teilt die Verwaltung mit. Die neuen Rufnummern und ein aktuelles Telefonverzeichnis stehen ab dem 12. Juli auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.bitburg-pruem.de zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken