Interview mit Nachwuchsarchitekt : 14-Jähriger entwirft preisgekröntes Stadion-Dach-Modell

Bitburg Mit der BIT-Arena zum Bundesentscheid. Das hat sich Felix Schommer aus Bitburg bei seinem prämierten Architekturprojekt gedacht.

Wie die Mutter, so der Sohn. Felix Schommer, der die neunte Klasse des St.-Willibrord-Gymnasiums besucht, hat sich schon länger in den Kopf gesetzt, später mal Architekt zu werden. Wie seine Mutter Elke. Von klein auf sei er bei Projekten dabei gewesen, weswegen er behauptet: „Ich hab es wohl in den Genen.“

„Das Schwierigste dieses Jahr war, alles alleine ohne Hilfe der Schule hinzubekommen, weil wir zu der Zeit im Heimunterricht waren“, erklärt er. Selbst das fertige Modell wurde nicht in Präsenz vorgestellt, sondern per Post verschickt. Zur Siegerehrung, bei der er von Ingenieurkammerpräsident Horst Lenz einen Pokal und eine Urkunde erhielt, war er persönlich eingeladen worden. Und was hat er gewonnen? „Für den ersten Preis in der Altersklasse der Neun- bis 13-Jährigen gab es 250 Euro, und mein Modell wird beim Bundeswettbewerb eingereicht, wo ich wieder etwas gewinnen könnte.“ Das Preisgeld will er in eine Fortbildung zum Tennis-Schiedsrichter investieren, damit er sich hier weiterentwickeln kann. Weil es ihm so viel Spaß macht, will er weiterhin Projekte bei Wettbewerben einreichen. Jetzt stehe allerdings erstmal Warten auf dem Plan – auf das Abschneiden der BIT-Arena beim Bundesentscheid.