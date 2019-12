Weihnachtszeit : Auch im 25. Jahr bringt die Bitburger Weihnachtsbaumaktion eine reiche Bescherung

Normalerweise ist Karin Bujara-Becker (links) für das Verteilen der Geschenke zuständig. Diesmal bekommt sie auch welche. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG 1400 Geschenke und 70 Lebensmittelkörbe für sozialschwache Familien kamen bei der diesjährigen Bitburger Weihnachtsbaumaktion zusammen.

Vor 25 Jahren wurde die erste „Bitburger Weihnachtsbaumaktion“ gestartet. Aus den zarten Pflänzchen von damals sind inzwischen stämmige Weihnachtsbäume geworden. Und die stehen inzwischen nicht nur in Bitburg, sondern auch in Speicher, Bollendorf und sogar Bleialf. Die Bitburger Weihnachtsbaumaktion, die Karin Bujara-Becker gemeinsam mit dem Caritasverband-Westeifel 1994 ins Leben rief, hat inzwischen viele Unterstützer gefunden. Wie viele, das wird deutlich, wenn man in den ersten Stock des Bitburger Autohauses Schaal kommt.

Der Flur steht voll mit Geschenken. Und wer dem langen Raum bis zum Ende folgt, kommt zunächst in einen weiteren Flur und dann in einen Lagerraum. Und auch dort ist alles voll. Insgesamt 1400 Geschenke, 70 Lebensmittelpakete und weitere zehn Tüten mit Lebensmitteln wurden bei der diesjährigen Aktion gesammelt beziehungsweise über Spenden finanziert. In den verpackten Kartons sind nicht nur Spielsachen, sondern vor allem auch Dinge des täglichen Bedarfs. All das wird in den nächsten Tagen an Familien verteilt, die von der Caritas betreut werden.

„Wir haben das Autohaus in den vergangenen beiden Wochen mal wieder auf den Kopf gestellt, was für meinen Mann, der sehr ordnungsliebend ist, nicht ganz einfach ist“, sagt Bujara-Becker, die sich im Rahmen einer kleinen Feier bei all denjenigen bedanken möchte, die sie in den vergangenen 25 Jahren unterstützt haben.

Ihr Dank richtet sich dabei vor allem auch an den Caritasverband, für den die diesjährige Weihnachtsbaumaktion auch die letzte ist, an der er teilnimmt. Wie die anwesenden Mitarbeiter des Sozialverbands erklären, werde diese Entscheidung zwar sehr bedauert. Leider aber sei die personelle Besetzung zu knapp, um neben dem eigentlichen Beratungsgeschäft auch noch die zeitintensive Weihnachtsbaumaktion mit zu betreuen.

Bevor sich der Caritasverband jedoch verabschiedet, sorgt er zunächst noch dafür, dass nach 25 Jahren diesmal nicht nur die Kinder beschenkt werden, sondern auch die Initiatorin der Aktion. Für jedes Jahr erhält die Bitburger Geschäftsfrau ein kleines Geschenk. Normalerweise wäre dieses Ereignis ein Anlass zum Überreichen der Caritas-Ehrennadel in Gold. Mit der jedoch wurde Bujara-Becker bereits vor fünf Jahren ausgezeichnet. Und so bleibt dem Verband nichts anderes übrig, als sich abschließend noch mit einer Urkunde für den Einsatz zu bedanken.