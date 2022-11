Guter Zweck : Bitburger Weihnachtsbaumaktion: So können Sie notleidenden Kindern und Senioren in der Eifel helfen

Info

Die Weihnachtsbäume, an denen die Karten mit den Wünschen hängen, stehen an folgenden Orten: in Bitburg im Autohaus Schaal (BMW), im Kinderladen Kleiner Luppes, im Steuerbüro Berweiler sowie im Modehaus Messerich, in Speicher beim Reisebüro Scharff sowie in Bleialf beim Alten Backhaus und in Echternach bei BMS Immobilien. Die Geschenke sollten am besten bis zum 15. Dezember abgegeben werden. Spenden sind möglich an: IBAN DE29 5866 0101 0202 0564 46 (Volksbank Eifel).