Weihnachtsstimmung auf dem Spittel Bitburger Weihnachtsmarkt legt guten Start hin - Was geboten wird (Fotos)

Mit Freunden sei sie eigentlich am Mittwochnachmittag in der Brauereistadt zum Essen verabredet gewesen. „Als wir dann aber sahen, dass der Markt eröffnet ist, sind wir kurzerhand hier geblieben. Eine gute Entscheidung“, sagt sie und versichert, in den kommenden Tagen noch einmal wieder zu kommen. „Dann mit meiner Familie. Irgendwie finde ich es hier, auch wenn der Markt klein ist, so schön familiär und gemütlich.“