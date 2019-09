Ehrenamt : Die längste faire Kaffeetafel der Welt

Bitburg Der Weltladen Alasitas Bitburg nimmt mit einer Vorstellung von verschiedenen Kaffees an der diesjährigen Fairen Woche teil. Am Mittwoch, 18. September, werden in der Volksbank Eifel am Bedaplatz von 9 bis 16 Uhr fünf verschiedene fair gehandelte Kaffeesorten zum Probieren angeboten.

Wer möchte, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Alle Besucher nehmen übrigens an der – virtuell – längsten Kaffeetafel der Welt Platz: Pro teilnehmender Person wird ein Meter zur weltweiten Tafel hinzugerechnet.