Soziales Engagement : 25 Jahre: Eifeler helfen Mitmenschen in Not

Die Wunschzettel für die 25. Weihnachtsbaum-Aktion sind an Weihnachtsbäumen im Autohaus Schaal Auf Merlick, im Bitburger Kinderladen Kleiner Luppes in der Saarstraße, im Modehaus Messerich in der Hauptstraße, im Steuerbüro Berweiler Am Robert- Schuman-Platz, bei der Axa-Versicherung in Speicher in der Kirchstraße, im Alten Backhaus in Bleialf, Auwer Straße sowie bei Petra Christian, Fußpflege, in der Lindenstraße in Bollendorf.