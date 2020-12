Kommunalpolitik : Streit um Ausbaubeiträge landet vor Gericht

Ein Haus, das mit drei Seiten an Sraßen grenzt: Der Eigentümer dieses Gebäudes Am Markt in Bitburg muss dreifache Ausbaubeiträge zahlen – und will deshalb vor Gericht ziehens. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Nach fast 25 Jahren in Bitburgs Bauausschuss sowie 17 Jahren im Stadtrat legt Jürgen Weiler seine Mandate nieder. Hintergrund ist ein Streit um Straßenbaubeiträge mit der Stadt, die von ihm 180 000 Euro fordert.

Er ist ein streitbarer Geist, kann auch schon mal laut werden, ist mit Herzblut dabei und bringt als Bauunternehmer auch Fachkompetenz ein, was im Bauausschuss etwa schon öfter bei verfahrenen Diskussionen die Wende gebracht hat. Jürgen Weiler engagiert sich seit fast 17 Jahren im Stadtrat und seit fast 25 Jahren im Bauauschuss seiner Heimatstadt.

Zuletzt wurde der 64-Jährige 2019 mit 2015 Personenstimmen abermals als fünftstärkster Kandidat der CDU in den Rat gewählt. Nur sieben der insgesamt 28 Köpfe in dem Gremium konnten noch mehr Personenstimmen auf sich vereinen: Die Listenführer von CDU (Michael Ludwig) und SPD (Heiko Jakobs) sowie Petra Streit (Liste Streit), Peter Berger (Grüne) und Weilers CDU-Kollegen Thomas Mutsch, Karin Bujara-Becker und Andreas Gerten.

Info Das sagt die Stadt zum Beitragsrecht Die Stadt Bitburg erhebt Ausbaubeiträge nach den tatsächlichen Investitionsaufwendungen nach Abzug des städtischen Anteils. Die übrigen Kosten werden auf die Anlieger verteilt. Je nach Größe der Grundstücke und der Anzahl der Anlieger variiert die Beitragshöhe. A Markt tragen die Anlieger von den Gesamtkosten von knapp einer Million Euro etwa die Hälfte. Nach der sogenannten Eckgrundstücksvergünstigung ist es grundsätzlich möglich, Grundstücke, die an zwei Straßen grenzen jeweils nur mit der Hälfte der Fläche zu berechnen und den Rest auf die übrigen Anlieger aufzuteilen. Die Stadt Bitburg hat eine solche Eckgrundstücksvergünstigung in der zentralen Innenstadt ausgeschlossen. Das Heißt: Für Grundstücke, die an zwei Straßen liegen, wird auch zwei Mal die volle Fläche berechnet. Die Stadt schreibt auf TV-Anfrage: „Auch Grundstücke, die an drei Verkehrsanlagen grenzen, sind keine Seltenheit.“ Eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit dieser (Mehrfach-) Veranlagungen habe ergeben, dass dies zulässig sei. Nach Ansicht der Stadt gibt es „für Ausnahmeregelungen bei einzelnen Beitragspflichtigen gesetzlich kaum Spielraum, denn was den einen entlastet führt zur Mehrbelastung der anderen Anlieger.“

Kurzum: Dass Weiler ein engagierter Kopf ist, haben die Bürger honoriert. Und auch Bürgermeister Jochim Kandels sagt: „Mit seinem großen Fachwissen hat er sich stets in allen Gremien sehr engagiert. Für dieses langjährige Engagement habe ich mich bei Herrn Weiler bedankt.“ Der Stadt-Cef bedaure, dass sein Parteikollege alle Ämter niederlegt: „Letztlich ist das aber seine eine persönliche Entscheidung, die wir akzeptieren müssen.“

Fraktionsübergreifend wird der CDU-Mann geachtet und respektiert. „Das haben mir die Kollegen auch jetzt noch mal deutlich gemacht“, sagt Weiler, der den Rat in einem Schreiben über seinen Rücktritt informiert hat. Der Grund: ein Streit um Straßenausbaubeiträge mit der Stadt. Konkret geht es um den Bereich Am Markt in Bitburg, den die Stadt für eine Million Euro neu gestaltet hat. Dort, wo auch zwei Seitenarme der Fußgängerzone, die Ludesgasse und die Josef-Niederprüm-Straße münden, hat Weiler ein Haus.

Da dieses Haus gleich mit drei Seiten an die neugestalteten Bereiche grenzt, berechnet die Stadt bei der Beitragsbemessung die komplette Grundstücksgröße dreifach. Und da kommt ganz schön was zusammen. Nach Angaben von Weiler soll er 180 000 Euro für sein 880 Quadratmeter großes Grundstück zahlen. Das findet Weiler „unverhältnismäßig“. Und für diese Überzeugung ist er bereit, zu kämpfen, was bedeutet: Er zieht gegen die Stadt vor Gericht.

Dass es so weit gekommen ist, bedaure er sehr, sagt der Bauunternehmer. Es sei für ihn aber „ein absolutes No Go“, sich einerseits als Rats- und Ausschussmitglied für die Stadt zu engagieren und auf der anderen Seite gegen die Stadt einen Prozess zu führen. So sei die Niederlegung aller Ämter – Weiler ist im Stadtrat, im Bauausschuss und in diversen Wetbewerben als Juror tätig – für ihn die logische Konsequenz.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagt Weiler. Die Arbeit in der Fraktion, aber auch die Anstrengung, fraktionsübergreifend die beste Lösung für die Stadt zu finden, habe ihm viel Freude bereitet, auch wenn dieses Ehrenamt viel Zeit gekostet habe, die er im Grunde gar nicht übrig habe und manchmal auch frustrierend gewesen sei.

Weiler konnte auch schon mal mit der Faust auf den Tisch schlagen und mehr als ein mal drohte ihm bei hitzigen Ratsdebatten, der Kragen zu platzen. Besonders, wenn es ihm zu umständlich und zu bürokratisch wurde.

Auf der anderen Seite war Weiler immer zur Stelle, wenn Unterstützung gefragt war, auch finanziell – ob beim Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Stahl , den Brunnenanlagen am Markt und aktuell im Maximinerwälchen oder dem Bau einer Krankenstation in Bitburgs Partnergemeinde in Kamerun.