Bitburgs Bauausschuss stellt teure Lüftungsanlage in Frage : Debatte um Frischluft im Ratssaal

Bitburgs Bauausschuss stellt teure Lüftungsanlage in Frage

Bitburg Gut 100 000 Euro würde die Erneuerung der Lüftungsanlage im Sitzungssaal kosten. Aber ist das überhaupt notwendig? Darüber diskutierte der Bauausschuss – statt den Auftrag zu vergeben.

Sollte die Anlage dennoch wie vorgesehen erneuert werden, hätte der Bauausschuss der überplanmäßigen Ausgabe zustimmen müssen. Stattdessen aber setzte Jürgen Weiler (CDU) eine Diskussion in Gang, ob das Ganze überhaupt nötig sei. „Wir reden hier über ein paar Stunden im Sommer, wo es mal stickig wird. Die Zahl der Stunden, wo wir eine solche Anlage bräuchten steht in keinem Verhältnis zu den Kosten“, sagte Weiler und erntete dafür direkt Zuspruch von Marie-Luise Niewodniczanska (FDP).

Dass die Verwaltung überhaupt eine Erneuerung der Lüftungsanlage ausgeschrieben hat, liegt am Zustand der alten. Die 45 Jahre alte Anlage entspreche nicht mehr „den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz, Hygiene und Gesundheit“ und sei zudem für den Raum „überdimensioniert“, erklärte die zuständige Verwaltungsfachkraft Ruth Weigel. Eben deshalb käme die Anlage auch selten zum Einsatz. Was auf der anderen Seite auch zeigt: Es geht ohne.