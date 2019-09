Bestatter : Kein Geld für den Bestatter: „Es gibt eine gewisse Lücke“

Bitburg (de) Wenn Menschen die letzte Reise eines verstorbenen Angehörigen nicht zahlen können, wer springt dann ein?

Steffen wie Kandels halten in einer gemeinsamen Stellungnahme im Nachgang zu ihren Gesprächen fest: „Die beteiligten Behörden haben sich rechtskonform verhalten. Dennoch ist im vorliegenden Einzelfall deutlich geworden, dass eine gewisse soziale Lücke besteht.“ Der Bürgermeister will sich deshalb an den Landkreis wenden und dafür einsetzen, dass Betroffenen in einer solchen Lage schneller finanzielle Hilfe erfahren.