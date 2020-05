Kostenpflichtiger Inhalt: Bitburg : Bitburgs Freunde in der Krise

Die Tür ist zu, das Fenster mit Zeitungen beklebt: Solche Bilder bieten sich derzeit weltweit in den Fußgängerzonen. Ein Wirt in Bitburgs Partnerstadt Diekirch hat seinem Ärger darüber mit einer Botschaft an das Virus Luft gemacht. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Die Stadt Bitburg erhält seit Jahrzehnten Freundschaften im In- und Ausland. Wir haben uns erkundigt, wie es den Partnerstädten denn gerade geht.

Die Straßen in der Stadt Diekirch sind wie leer gefegt. Während in Deutschland einige Geschäfte wieder öffnen konnten, bleiben die meisten Geschäfte in Luxemburg weiterhin zu. Beim Spaziergang fällt eine Kneipe direkt ins Auge. Denn der Wirt hat seinem Ärger über den Virus ordentlich Luft gemacht. „Fuck Coronavirus“ steht in einer Anzeigetafel im Fenster, der Rest der Glasfront ist mit Zeitungen zugeklebt. Diekirch ist eine von Bitburgs fünf Partnerstädten. Während in der thüringischen Stadt Bad Köstritz laut Bitburgs Pressesprecher Werner Krämer „alles so ähnlich abläuft wie bei uns“, gibt es bei den Freunden in Luxemburg, Belgien, Frankreich und den USA doch erhebliche Unterschiede. Zuerst aber einmal zurück nach Luxemburg.

Die Gemeinden im Großherzogtum nehmen eine große Rolle im Kampf gegen den Coronavirus ein. So gibt es bereits seit Anfang der Krise eine WhatsApp-Gruppe unter allen 102 Bürgermeistern des Landes. Dort sollen wichtige Fragen zum Thema Corona schnell angegangen werden. Diekirch habe dort zum Beispiel den Vorschlag eingebracht, die Spielplätze im Land zu schließen. Claude Haagen, Bürgermeister von Diekirch, erklärt: „Die Spielplätze haben wir direkt geschlossen, weil sich dort viele Menschen versammelt haben.“ Da das Leben auch in Luxemburg weitergeht, haben die Gemeinden vorgesorgt. „Wir haben für jeden Einwohner fünf Masken erhalten, die wir ihnen in die Briefkästen geliefert haben.“

Corona hat auch Bitburgs belgische Partnerstadt Arlon fest im Griff. Laut der Tageszeitung LaMeuse waren die Krankenhäuser der Provinz Luxemburg, darunter auch das in der Provinzhauptstadt Arlon, zeitweise bis zu 90 Prozent ausgelastet. Die Provinz gehört mit rund 1250 Fällen noch zu den am wenigsten betroffenen in Belgien. Auf 100 000 Einwohner gerechnet sind das mehr als doppelt so viele wie im Eifelkreis. Vergangene Woche verstarb ein Arzt des örtlichen Krankenhauses an den Folgen von Covid-19, das er sich bei der notärztlichen Betreuung von Patienten zuzog. Da ab kommender Woche auch in Belgien eine Maskenpflicht gilt, verteilt die Stadt Masken an ihre Bürger, die sie gegen eine Spende von 3 Euro erwerben können. Das gesammelte Geld, das die Stadt noch verdoppeln wird, geht vollständig an die örtlichen Gesundheitsdienste.

In Bitburgs Partnerstadt Shelbyville im US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky geht das Leben nach dem Shutdown auch langsam wieder weiter. Aus Solidarität zu den Infizierten strahlten viele Bewohner der Stadt ihre Häuser mit grünem Licht an, um ein Zeichen gegen den Coronavirus zu setzen. Gestern eröffneten nach Informationen der Zeitung Sentinel News wieder die Parks der Stadt, zumindest zur Hälfte. Golf kann dort gespielt werden und auch das Angeln und Spazieren ist gestattet. Das Softballfeld und der Fußballplatz bleiben allerdings weiterhin geschlossen. Die öffentlichen Beschränkungen in Kentucky sind deutlich stärker als in Rheinland-Pfalz. So dürfen erst ab Montag wieder sogenannte nicht-essenzielle Gesundheitsdienstleister, wie Physiotherapeuten, Zahnärzte und Optiker, öffnen. Die Schulen in der Stadt bleiben wohl für das restliche Schuljahr geschlossen. Im Shelby County gibt es insgesamt 28 Fälle, darunter 3 Tote.

Das alte Rathaus in Shelbyville erleuchtet in Grün, aus Solidarität mit den Corona-Kranken. Foto: Sentinel-News