Bitburger Gewerbetreibenden tun was und bauen auf ihre Kunden : Gewerbe-Chef Lars Messerich hofft auf Lockerungen für den Einzelhandel

Bitburg (de) Sie tun was. Bitburgs Einzelhändler und Gewerbetreibende haben vergangene Woche gleich zwei Initiativen an den Start gebracht: Das Shopping-Portal ist unter www.bitburg-shopping.de seit Samstag online und unter dem Motto „Wir sind Bitburg“ präsentieren sich inzwischen 34 Firmen auf der Homepage des Gewerbevereins, bei Facebook und auf Instagram (der TV berichtete).

Messerich: Durch die Krise ist der Wille zur Zusammenarbeit gewachsen. Viele erkennen, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, als jeder für sich. Auch die Bereitschaft, einfach mal was auszuprobieren ist da. Natürlich auch die Zeit. In dieser Situation wird jedem Geschäftsmann bewusst, wie wichtig Austausch und gemeinsame Aktionen sind.

Messerich: Ich fände es gut, wenn die Händler hier, ähnlich wie in Österreich, zum 20. April unter strengen Auflagen öffnen dürften. So könnte beispielsweise die Zahl der Kunden in den Läden pro Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzt und Sicherheitsabstände eingehalten werden. Ähnlich, wie das derzeit auch in Supermärkten praktiziert wird. Darauf bereiten wir uns vor.