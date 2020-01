Bitburg : Standesamt Bitburg meldet: Mehr Geburten, weniger Ehen

Bitburg Das Standesamt der Stadt Bitburg hat die Zahlen der Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen des vergangenen Jahres vorgelegt. 2019 gab es mehr Geburten und etwa gleich viele Sterbefälle als in den Vorjahren, während die Zahl der Eheschließungen leicht gefallen ist.

Insgesamt wurden 592 Kinder in Bitburg geboren. Davon waren 315 Jungs und 277 Mädchen. Das sind 22 Kinder mehr als 2018. Von den Neubürgern wohnen 142 im Bitburger Stadtgebiet. Der beliebteste Vorname bei den neugeborenen Mädchen war Mia mit acht Nennungen. Darauf folgten Lina mit sechs und Anna, Emma, Lena und Marie mit jeweils fünf Nennungen. Der beliebteste Name des Vorjahres, Emily, wurde 2019 nur noch einmal gewählt. Bei den Jungs entschieden sich die Eltern siebenmal für den Namen Elias, der bereits 2017 einmal der beliebteste Vorname war. Es folgen Alexander mit sechs sowie Jakob, Leon und Tim mit jeweils fünf Nennungen. Vorjahressieger Leon kam also auch 2019 unter die fünf beliebtesten Jungen-Namen.