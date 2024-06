Freizeitangebote für Jung und Alt Hier ist Toben in Bitburg erlaubt: Fünf Schwerpunktspielplätze für Jung und Alt (Fotos)

Schritt für Schritt geht es nach oben auf die Rutsche am Spielplatz in der Schliezgasse. Endlich auf der höchsten Ebene angekommen ruft Vin (6) kurz nach seiner Mutter. Wer so großes geleistet hat, wie das Erklimmen eines im Verhältnis zur Körpergröße gigantisch wirkenden Bauwerks will auch gebührende Beachtung erfahren. Christiane Feldmann lächelt, winkt und ruft beherzt: „Na los, jetzt geht es auch runter.“ Vin grinst breit, hält sich an der Querstange fest, setzt sich und ... schon ist der Junge unten.“ Kaum die Füße auf dem Boden läuft er auch schon um das Spielgerät herum und wagt erneut den Aufstieg.