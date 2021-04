Natur und Umwelt : Mötsch blüht auf

Bitburg-Mötsch (red) Zum Schutz der Bienen und dem Erhalt der Artenvielfalt werden im Bitburger Stadtteil Mötsch in diesem Jahr wieder einige Tausend Quadratmeter landwirtschaftliche Flächen in Blühwiesen verwandelt.

Mit der Aktion wird Mötsch auch am bundesweiten Wettbewerb „Wir tun was für Bienen“ teilnehmen. Für die Bewerbungsunterlagen wird darum gebeten, Fotos von privaten Pflanz- und Säh-Aktionen per E-Mail an schoelermichael@web.de einzureichen. Auch Vereine und Gruppen können sich mit Ideen und Aktionen bis Ende Juli in das Projekt einbringen, teilt der Ortsvorsteher Heiko Jakobs mit.