Brauchtum : Besuch vom Nikolaus trotz Pandemie

Statt in das Bitburger, DRK-Mehrgenerationenhaus, kam der Nikolaus in den Garten und trug dort Gedichte vor. Foto: Deutsches Rotes Kreuz/A. Becker Foto: Deutsches Rotes Kreuz/A. Becker

Bitburg (red) Mit mehreren Bischofsstablängen Abstand hat der Nikolaus die Wohnanlage „Limbourgs Garten“ in der Erdorfer Straße in Bitburg besucht. Statt in das Mehrgenerationenhaus des Deutschen Roten Kreuzes kam er in den Garten und trug dort die Nikolausgeschichte, Gedichte und eine kurze Rede vor.

