Stadtentwicklung : Bänke auf dem Prümer Hahnplatz sind Maßanfertigungen der Westeifelwerke

Prüm Die Stadt Prüm hat neue Bänke auf dem Hahnplatz aufstellen lassen. Diese wurden in den Westeifel-Werkstätten in Weinsheim gefertigt. Sie sind eine Sonderkonstruktion und somit einmalig.

Stück für Stück – wie in einer Wohnung, die neu bezogen wird – füllt sich der Prümer Hahnplatz mit fehlendem „Mobilar“. Kürzlich wurden elf Bänke aufgestellt, die zum Platz nehmen einladen.

Die öffentliche Ausschreibung gewann die regional ansässigen Westeifel Werke (WEW) in Weinsheim. Dort arbeiten Menschen mit Behinderung und stellen Bänke und Mobiliar für den Außenbereich her. Zur offiziellen Übergabe an die Stadt kamen Vertreter der WEW, Vertreter der Verbandsgemeinde Prüm, der Berliner Landschaftsarchitekt Maik Böhmer sowie Stadtbürgermeister Johannes Reuschen.