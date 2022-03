Hilfsaktion : Bitburger organisieren Hilfstransport für Menschen in der Ukraine

Bitburg Benötigt werden Hygieneartikel, Medizin, warme Baby- und Kinderkleidung, Lebensmittel und Geldspenden. Abgegeben werden können die Hilfsgüter am Freitag und Samstag.

Organisiert wird das Projekt von einigen Bürgern und Unternehmern aus Bitburg, federführend unter anderem von Andreas Gerten. „Wir haben überlegt, was wir tun können, wie wir den Menschen der Ukraine helfen können“, sagt Gerten. Und so habe man sich spontan dazu entschlossen, einen LKW-Hilfstransport zu organisieren. Die Hilfsgüter dafür sollen am kommenden Freitag und Samstag gesammelt werden. Und damit der Hilfstransport nicht ins Ungewisse aufbricht, steht das Team aus Bitburg im Austausch mit der ukrainischen Botschaft.

Was wird benötigt? Die Organisatoren haben die Hilfsmittel in vier Kategorien eingeteilt. Wer spenden möchte, sollte jeweils Artikel aus einer Kategorie verpacken und dann den Karton zum einen mit der Kategorie und zum andern mit einer Inhaltsliste beschriften.

Annahmeort und -zeit der Spenden Annahmeort der Hilfsgüter ist das Eckgrundstück in der Industriestraße 11 in Bitburg (in der Kurve zwischen Globus-Baumarkt und Tüv). Abgegeben werden können die Spenden am Freitag, 4. März, von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 5. März, von 9 bis 14 Uhr.