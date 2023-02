Diskussion in der Eifel : Befreiter Sklave als Teil des Dreigestirns – Ist das Rassismus oder wichtige Tradition?

Der Schwoarze (rechts) ist Teil der Fastnacht in Kyllburg. Ist das Rassismus oder Tradition? Foto: TV/Matthias Meyer

Kyllburg Im Eifeler Karneval verkleidet sich traditionell ein Weißer als schwarzer Sklave und ist Teil des Dreigestirns. Einige sehen das als „Blackfacing“, also Rassismus.

Die Geschichte ist Tradition im Kyllburger Karneval. Im fernen Afrika soll einst Freiherr von Schawen einen Mann befreit haben. Dieser soll zuvor von einem Tyrannen aus der Neuen Welt von einem Sklavenhändler gekauft worden sein. Preis: ein Taler. Nach der Befreiung, so die Geschichte, pflegte der Freiherr den Afrikaner, der zuvor schwer misshandelt und seiner Zunge beraubt wurde. „Über die aufopferungsvolle Pflege und die wiedergewonnene Freiheit war er dem Freiherrn von Schawen so dankbar, dass er seinem Befreier schwor, ihn bis ans Ende seiner Tage zu begleiten“, heißt es in der Sage.

Bis ans Ende seiner Tage. Und bis in den Karneval der heutigen Zeit. Denn wurde der Afrikaner, in Kyllburg „Schwoarzen“ genannt, 1899 zum ersten Mal namentlich und 1957 erstmals bildlich erwähnt, bildet er noch heute gemeinsam mit dem Freiherrn und dem „Hanswurst“ das Dreigestirn. Gespielt von einem Weißen, angemalt als schwarzer Sklave. Ist das noch zeitgemäß? Diese Frage kam vor einigen Tagen, als die Kyllburger Karnevalisten Fotos von ihrer Kappensitzung posteten, auch in Sozialen Netzwerken auf. Die Fronten waren klar: Sehen es die einen als wichtige Tradition, nennen es die anderen Blackfacing. Gleich, welcher Ansicht man ist: Es handelt sich um ein hoch sensibles Thema. Allein, dass Menschen stutzen, wenn ihnen Blackfacing auffällt, zeigt, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen.

Was ist Blackfacing überhaupt? Der Begriff (auf Deutsch: sich das Gesicht schwärzen) stammt aus den USA. Er geht zurück auf das Theater des 18. und 19. Jahrhunderts und bedeutet, dass sich ein weißer Mensch das Gesicht mit Farbe bemalt, um auf der Bühne eine Figur mit dunkler Haut darzustellen – und sie dadurch abwertet. Dabei werden meist Vorurteile bemüht: Sklaven sind immer fröhlich und lieben ihren Sklaventreiber, werden teilweise als dümmliche, aber gutherzige Menschen dargestellt. Viele sehen „Blackfacing“ heute als Rassismus an. Ist die Kyllburger Tradition damit also rassistisch?

Nicht für Celestino Gombo. Er ist schwarz, sitzt im Stadtrat in Bitburg und setzt sich gegen Diskriminierung ein. „Man muss das abgrenzen“, sagt er. Als er die Fotos zum ersten Mal gesehen habe, habe er sich gewundert. „Aber mit der Geschichte als Hintergrund wird es deutlich verständlicher“, sagt der 24-Jährige. Fest steht für ihn auch: „Sich schwarz anzumalen, ist zunächst einmal kein Witz.“ Man könne aber darüber sprechen, wann es „berechtigt“ sei. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn man nicht einfach in dieser Verkleidung draußen herumlaufen würde, ohne, dass jemand den Kontext kenne. „Dann wäre das vollkommen unnötig“, sagt Gombo klar.

Genau das macht der „Schwoarze“ jedoch nicht, stellt auch der Sitzungspräsident der Kyllburger Karnevalsgesellschaft, Frank Schmitt, klar: „Unser ‚Schwoarzer‘ wird unmittelbar vor Veranstaltungen geschminkt und direkt danach wieder abgeschminkt. Er ist nur auf der Bühne in seiner Rolle so verkleidet.“