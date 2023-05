Konzert Besonderer Musikantentreff: Acht Blasorchester spielen in Lünebach

Viele waren eigens für diese Veranstaltung angereist. Da der Festplatz aber direkt am Radweg lag, lauschten auch vorbeikommende Wanderer und Radfahrer bei einer Pause der Livemusik. Die aufgebauten Stände boten herzhaft Gegrilltes an, selbst gebackene Kuchen und wahlweise heiße oder gekühlte Getränke. Alle Gäste und Akteure erlebten ein fröhlich-sonniges Musik-Event in Lünebach.