Bleialfer Besucherbergwerk wieder offen : Sankt Barbara braucht fleißige Helfer

Bleialf Die Wassermassen zerstörten voriges Jahr beim Juni-Unwetter Teile des Besucherbergwerks in Bleialf. Die Schäden sind nun fast beseitigt, jetzt werden dringend weitere Stollenführer gesucht.

Etwas mehr als ein Jahr ist das jetzt her: Anfang Juni 2018 kam das Wasser, in wenigen Minuten versank der „Mühlenberger Stollen“, das Bleialfer Besucherberwerk, in den Fluten, die die damals viele Eifeler Orte trafen und hohe Schäden anrichteten (der TV berichtete).