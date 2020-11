Bildung : Bleialfer Realschule plus lädt zu Informationsabenden ein

Bleialf (red) Zu Informationsabenden für die Eltern der Kinder des vierten Schuljahres lädt die Realschule plus in Bleialf am Dienstag, 1. Dezember, und am Mittwoch, 2. Dezember, ein. Die Infotreffen beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der Turnhalle.

An diesen Abenden werden alle erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten. Außerdem kann in diesem Jahr der Informationsabend auch nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung besucht werden. Anmeldungen werden unter Telefon 06555/92091-0 entgegengenommen. Neben dem pädagogischen Konzept der Schule steht auch die Ausgestaltung der Orientierungsstufe auf der Tagesordnung. Darüber hinaus wird das Programm ab der Klassenstufe 7 sowie das Ganztagschulprofil erläutert.