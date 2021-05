Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie und Gesellschaft : Diekirch, die Gastro-Oase hinter der Grenze

Ganz schön was los auf den Terrassen der Bars und Cafés auf dem Diekircher Marktplatz. Foto: TV/Christian Altmayer

Diekirch/Bitburg Während Bitburg seit Wochen einer Geisterstadt gleicht, sind die Biergärten in der Partnerstadt Diekirch voll. Und das trotz höherer Inzidenz. Die vergleichsweise lockere Corona-Politik in Luxemburg lockt derzeit auch so manchen Deutschen hinter die Grenze. Ein Besuch.