Gewerbeaktion : Mehr Schirme für Prüm!

Prüm Sie spannen weitere Schirme auf: Der Gewerbeverein Prüm macht mit seiner bunten Aktion weiter, inzwischen sind schon etliche Straßen der Stadt damit geschmückt.

Es werden immer mehr: Der Gewerbeverein Prüm hat weitere Schirme in den Straßen der Stadt aufhängen lassen. Die Aktion (der TV berichtete) soll einen Blickfang bieten und die Stimmung aufhellen.

Und wenn es dann regnet, wie am Sonntag, halten sie vielleicht sogar noch ein paar Tropfen um.

Am Ende sollen es mehr als 300 Schirme sein. Die Sache kommt gut an: Bisher haben sich bereits zahlreiche Paten gemeldet, die bei der Finanzierung helfen wollen. In der Adventszeit werden die Schirme dann durch Weihnachtssterne ersetzt.