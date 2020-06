Medizin : Blut spenden im Eifelkreis

Dudeldorf/Biersdorf Der Blutspendedienst West bietet Blutspende-Termine an.

Der Blutspendedienst West bietet Blutspende-Termine an: am Freitag, 19. Juni, 17 bis 20.30 Uhr in der Grundschule Dudeldorf und von 17 bis 21 Uhr im Mettendorfer Dorfgemeinschaftshaus sowie von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Grundschule Waxweiler. Weitere Termine gibt es am Montag, 22. Juni, von 17 bis 20.30 Uhr und am Mittwoch, 24. Juni, im Bürgerhaus Biersdorf und von 16.30 bis 20.30 Uhr beim Europäischen Berufsbildungswerk in Bitburg. Eine Testung auf Covid-19 vor oder nach der Blutspende findet nicht statt. Eine Mund- und Nasenbedeckung ist erforderlich.