Soziales : Blut spenden in der Eifel

Bitburg-PrÜm/Daun Der DRK-Blutspendedienst ruft zu Blutspenden auf.

Die Termine im Eifelkreis: Freitag, 8. April, 17 bis 20.30 Uhr, Realschule plus, in Bleialf; Freitag, 8. April, Dudeldorf, Grundschule, 17 bis 20.30 Uhr; Montag, 11. April, Preist, Keltenhalle, 17 bis 20.30 Uhr; Montag, 18. April, Biersdorf am See, 15 bis 19 Uhr; Freitag, 22. April, Niederweis, 17.30 bis 20.30 Uhr; Mittwoch, 27. April, Bitburg, Europäisches Berufsbildungswerk, 16.30 bis 20.30 Uhr.