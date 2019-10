Blut spenden in Neuerburg

Neuerburg Der Ortsverein Neuerburg des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Montag zur Blutspende ein.

Von 17 bis 20.30 Uhr können Bürger in der Stadthalle teilnehmen. Danach bekommen alle Spender einen Imbiss.

Die nächsten Blutspendetermine in Neuerburg sind am 30. Dezember und am zweiten März 2020.